El vídeo del fuego de Valdería desde el puesto de vigilancia de Castrocontrigo

Las llamas continúan avanzando en la comarca de Valdería.

En el siguiente vídeo, se observa cómo se presenta en estos momentos la zona desde el puesto de vigilancia de Castrocontrigo, grabado a las dos y media de la tarde de este martes.

El fuego está a punto de llegar a La Bañeza y el viento sopla a favor de las llamas, lo que está complicando las labores de extinción.