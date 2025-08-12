El incendio de Orallo se reaviva debido al viento y no se descarta que pase a Asturias

El incendio de la localidad lacianiega de Orallo se ha reavivado a primera hora de la tarde de hoy debido a las ráfagas de viento, después de que por la mañana estuviera controlado y perimetrado, según señaló el pedáneo de la localidad, Rafael Riesgo.

Según explicó el presidente de la junta vecinal se ha reactivado en una zona, ya “catalogada por los técnicos como complicada”, ya que si el fuego pasaba del cortavientos hacia el resto del monte, al estar lleno de brezos, “que arden fácilmente” matizó, el incendio podría pasar a la zona de Asturias.

Una difícil situación desde el pasado viernes, en el que se está intentando controlar nuevamente, si bien “las llamas son impresionantes” según Rafael Riesgo y ya sin ayuda de la UME, ya que han sido trasladados para intentar sofocar otros incendios.