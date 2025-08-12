Santa María del Río celebra sus fiestas de verano

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Cada verano, Santa María del Río abre sus puertas a quienes regresan para disfrutar de sus vacaciones en el lugar donde crecieron. Entre el murmullo del reguero y las aguas del río Cea, el pueblo se convierte en un espacio de encuentro, diversión y tradición.

El programa de fiestas ofrece actividades para todos: competiciones deportivas, actos culturales, música en vivo y propuestas gastronómicas como el tradicional bollo preñado acompañado de sidra recién llegada de Asturias, servido al estilo más auténtico por un grupo folclórico asturiano. Las tardes junto al templo parroquial se llenan de verbenas, bailes y momentos compartidos.