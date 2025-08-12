El Ayuntamiento de Villablino restringe los usos del agua

El ayuntamiento de Villablino toma medidas de restricción del agua ante la escasez de recursos hídricos en las pedanías lacianiegas de Robles, Villaseca, Caboalles de Arriba y de Abajo, así como Villager, quedando prohibido el uso del agua potable de la red general para el riego de los huertos y jardines , llenado de piscinas, lavado de vehículos o cualquier otro uso que no sea el contenido en las tarifas. Sin perjuicio de que se puedan permitir tales usos cuando ello no perjudique el normal abastecimiento. La infracción a los bandos o disposiciones, que el alcalde, en una de sus competencias pueda dictar en esta materia, será sancionado con una multa de 300 euros. El consistorio lacianiego pide la colaboración de todos los vecinos para hacer un uso responsable y solidario del agua.

Unas medidas que el ayuntamiento de Villablino ya se ha visto obligado a tomar en años anteriores.