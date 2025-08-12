El vídeo de cómo las llamas están arrasando Jiménez de Jamuz
Una tarde en la que las llamas avanzan rápidamente favorecidas por el intenso viento
Una tarde en la que las llamas avanzan rápidamente favorecidas por el intenso viento, que obligó a la evacuación a primera hora de la tarde de unos 300 vecinos de las localidades de Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Florez y Quintana y Congosto.
Apenas dos horas después se ha ordenado a la Guardia Civil el desalojo de otras nueve localidades: Genestacio de la Vega, Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, San Juan de Torres, Altobar de la Encomienda, Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y La Nora del Rio, que suman otros 3.000 vecinos evacuados.