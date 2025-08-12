El vídeo de cómo las llamas están arrasando Jiménez de Jamuz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una tarde en la que las llamas avanzan rápidamente favorecidas por el intenso viento, que obligó a la evacuación a primera hora de la tarde de unos 300 vecinos de las localidades de Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Florez y Quintana y Congosto.

Apenas dos horas después se ha ordenado a la Guardia Civil el desalojo de otras nueve localidades: Genestacio de la Vega, Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, San Juan de Torres, Altobar de la Encomienda, Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y La Nora del Rio, que suman otros 3.000 vecinos evacuados.