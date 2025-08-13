Piden medidas urgentes por el aumento de casos de lengua azul

Asaja ha exigió este martes a las Administraciones Públicas la adopción inmediata de medidas frente a los nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas.

Lo ha hecho después de que elEl Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) informara sobre la detección de nuevos focos de esta enfermedad en las provincias de Ciudad Real, con el serotipo 3 y 8, Cáceres (S8), Salamanca (S3) y Granada (S3), según ha detallado en un comunicado. Durante la temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en Málaga, Cádiz,Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Burgos, Ávila, León, Salamanca y Navarra. También en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, y Galicia con implicación, en general, de los serotipos 1, 3 y 8. Así, desde la última actualización realizada el pasado 31 de julio, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal ha detectado nuevos focos en las provincias de Ciudad Real, Cáceres, Salamanca y Granada. Ante la constatación de la recirculación del virus, las autoridades veterinarias han reforzado las medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona. Dada la presencia de vectores y el riesgo existente, Agricultura ha recordado la importancia de la vacunación como estrategia preventiva y de control para lograr la adecuada inmunización de los animales, lo cual previene la clínica, la mortalidad y facilita los movimientos hacia zonas libres y las exportaciones.

Por este motivo, la organización agraria alerta del prejuicio sanitario y económico que esta enfermedad causa al sector, especialmente en las explotaciones de ovino y bovino. «Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas», indicó el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, en un comunicado.

«Reclamamos medicamentos y medidas de choque a la máxima brevedad», añadió, ya que la organización denuncia que no existen vacunas disponibles en el caso de los serotipos 3 y 8, aunque sí posibilidad de desarrollo, por lo que exige que se impulsen de inmediato.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los humanos. Provoca fiebres altas, inflamación de las mucosas, dificultad respiratoria, abortos y, en los peores casos, la muerte del animal. El virus se transmite a través del mosquito del género Culicoides, cuya reproducción se ve favorecida por las temperaturas actuales, que dan lugar a una mayor capacidad de infección.

Vacunación

La vacunación es la herramienta más eficaz frente a su propagación. Por eso se recomienda vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínicaAdemás, Asaja pide una campaña informativa clara y accesible que oriente a los ganaderos en medidas de prevención, control y contención del brote.