Piden medidas urgentes por el aumento de casos de lengua azul
León es la tercera provincia colindante con Palencia donde se ha constatado ya la enfermedad
Asaja ha exigió este martes a las Administraciones Públicas la adopción inmediata de medidas frente a los nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas.
Lo ha hecho después de que elEl Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) informara sobre la detección de nuevos focos de esta enfermedad en las provincias de Ciudad Real, con el serotipo 3 y 8, Cáceres (S8), Salamanca (S3) y Granada (S3), según ha detallado en un comunicado. Durante la temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en Málaga, Cádiz,Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Burgos, Ávila, León, Salamanca y Navarra. También en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, y Galicia con implicación, en general, de los serotipos 1, 3 y 8. Así, desde la última actualización realizada el pasado 31 de julio, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar animal ha detectado nuevos focos en las provincias de Ciudad Real, Cáceres, Salamanca y Granada. Ante la constatación de la recirculación del virus, las autoridades veterinarias han reforzado las medidas ya existentes de prevención, vigilancia y control en la zona. Dada la presencia de vectores y el riesgo existente, Agricultura ha recordado la importancia de la vacunación como estrategia preventiva y de control para lograr la adecuada inmunización de los animales, lo cual previene la clínica, la mortalidad y facilita los movimientos hacia zonas libres y las exportaciones.
Por este motivo, la organización agraria alerta del prejuicio sanitario y económico que esta enfermedad causa al sector, especialmente en las explotaciones de ovino y bovino. «Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas», indicó el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, en un comunicado.
«Reclamamos medicamentos y medidas de choque a la máxima brevedad», añadió, ya que la organización denuncia que no existen vacunas disponibles en el caso de los serotipos 3 y 8, aunque sí posibilidad de desarrollo, por lo que exige que se impulsen de inmediato.
La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los humanos. Provoca fiebres altas, inflamación de las mucosas, dificultad respiratoria, abortos y, en los peores casos, la muerte del animal. El virus se transmite a través del mosquito del género Culicoides, cuya reproducción se ve favorecida por las temperaturas actuales, que dan lugar a una mayor capacidad de infección.
Vacunación
La vacunación es la herramienta más eficaz frente a su propagación. Por eso se recomienda vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínicaAdemás, Asaja pide una campaña informativa clara y accesible que oriente a los ganaderos en medidas de prevención, control y contención del brote.