Comienza la cesión de terrenos en la LE-4606 en la Ercina

El salón de plenos del Ayuntamiento de la Ercina acogió una reunión con algunos de propietarios afectados por la expropiación de las futuras obras de ensanche y asfaltado de la carretera LE-4606 en el tramo que va desde La Ercina hasta Barrillos de las Arrimadas. La gran mayoría de los asistentes no han tenido inconveniente en poner los terrenos a disposición del Ayuntamiento aunque su mayor preocupación es que se haga inca-pie a la Diputación de León que es quien va a ejecutar la futura obra para que restituya los accesos actuales de las fincas. Así como que las fincas que tienen valla metálica que se restituya una vez finalizada las obras de la carretera.

El alcalde de La Ercina, Ignacio Robles señaló que los afectados pueden ir al Ayuntamiento a firmar la cesión mientras que los que se corresponde con la Acisa y Barrillos pueden hacerlo en la junta vecinal de Acisa de las Arrimadas. Recuerda Robles que se aprovecha este mes de agosto que es cuando vienen los vecinos que viven fuera dado que afecta a 358 propietarios. «La idea es pone a disposición de la Diputación cuanto antes los terrenos para el inicio de las obras. Es un bien para todos y el perjuicio es mínimo ya que se ven afectados en su mayoría muy pocos metros. Intentaremos satisfacer en lo posible a los más perjudicados para que las fincas queden en la misma situación en la que se encuentra actualmente", según el alcalde de La Ercina.