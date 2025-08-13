Diario de León

Las fotos del pabellón de La Bañeza con las personas evacuadas por los incendios

Miles de personas se refugian en instalaciones municipales ante el riesgo de que las llamas alcancen sus viviendas

Ángelopez

Redacción
León

Ángelopez

Más de 5.400 personas han sido evacuadas de sus hogares en León

