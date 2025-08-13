Denuncian ante la Fiscalía negligencias en la gestión del incendio que devastó Las Médulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un vecino afectado por los incendios que han asolado todo el entorno y el pueblo de Las Médulas ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la gestión del incendio forestal que el pasado 9 de agosto arrasó el entorno del paraje natural, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1997.

La denuncia señala graves negligencias por parte de las administraciones autonómicas y estatales, que habrían contribuido a la propagación del fuego y a los daños irreparables en este enclave de valor cultural, histórico y natural. El incendio, originado en Yeres, se extendió rápidamente al entorno de Las Médulas, afectando castaños milenarios y amenazando las estructuras de las antiguas minas de oro romanas.

Según la denuncia, la falta de medidas preventivas, como la acumulación de vegetación inflamable, facilitó la propagación del fuego, mientras que la ausencia de un plan efectivo de protección ha agravado los daños en el paisaje cultural y los canales romanos, según apunta el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, experto en la zona.

La denuncia, presentada en Madrid, acusa a las autoridades competentes, incluyendo la Junta de Castilla y León y los Ministerios de Transición Ecológica y de Cultura, de incurrir en posibles delitos contemplados en el Código Penal, como daños al patrimonio (art. 263), incendio por negligencia (art. 351), omisión en la protección del patrimonio (art. 430) y delitos contra el medio ambiente (art. 325).

Asimismo, se señala el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en la Convención de la Unesco de 1972 para la protección del patrimonio mundial. El denunciante, amparado por los artículos 45 y 46 de la Constitución Española, que garantizan el derecho a disfrutar de un medio ambiente y patrimonio adecuados, solicita la apertura de diligencias penales para investigar las responsabilidades de los funcionarios y cargos públicos implicados, así como la adopción de medidas urgentes para mejorar la gestión de riesgos en Las Médulas.

También se pide la intervención de la Unesco para supervisar el incidente y apoyar la recuperación del enclave.Las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial, pero el caso pone en el foco la necesidad de reforzar la protección de los bienes culturales y naturales frente a la creciente amenaza de los incendios forestales.