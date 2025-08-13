Militares de un batallón de la UME en Valencia vuelan a León para ayudar a la extinción de incendios

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Militares del Tercer Batallón de Intervención de la Unión Militar de Emergencias en Valencia vuelan a estas horas a León para reforzar a las unidades de la UME desplegadas en el noroeste peninsular.

Este Batallón se encuentra ubicado en las instalaciones que la UME tiene en la Base Militar Jaime I, en el término municipal de Bétera (Valencia). Las zonas de implantación responsable del batallón militar son, habitualmente, Valencia, Murcia y Baleares, aunque, como ha ocurrido en esta ocasión, pueden desplazarse a otros lugares. Se trata de militares que poseen medios y preparación para hacer frente a catástrofes naturales como los incendios forestales.