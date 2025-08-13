Los vecinos de Santa Marina del Rey recaudan dinero para la lucha contra el Alzhéimer

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey (León) ha entregado este martes las donaciones recaudadas tras el mercadillo solidario de libros usados que tuvo lugar durante la Feria del Ajo el pasado 18 de julio en beneficio a la Asociación Familiares Alzheimer (AFA) Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo.

En este contexto, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Santa Marina del Rey nació con el objetivo de ofrecer una atención sociosanitaria integral para los enfermos de Alzheimer y otras demencias, así como para sus familiares.

Además, estableció sus estatutos en el año 2000 y comenzó su actividad en junio del 2001 y desde entonces han recorrido un largo camino donde han atendido las necesidades de los afectados y en 2026 celebrarán su 25 aniversario.

Así, esta AFA cuenta con un centro de día y una residencia que acoge a pacientes de gran parte de municipios de las comarcas del Órbigo y el Páramo, además de que para facilitar el traslado de los enfermos con movilidad reducida, la asociación ofrece un servicio de vehículos adaptados que los lleva desde sus domicilios a las unidades.

Actualmente, la asociación atiende a 110 usuarios con el apoyo de 42 trabajadores y 17 voluntarios que ayudan en la estimulación cognitiva y física de los afectados por Alzheimer y dan apoyo psicológico, además de desarrollar la labor formativa e informativa que se lleva a cabo con los familiares para que puedan conciliar su vida laboral y tener tiempo para su propio descanso.

Además, la AFA de Santa Marina del Rey cuenta con dos centenarias, Manuela Vega García y Josefa Martínez Sánchez, un "claro ejemplo del cuidado y compromiso que la asociación", junto al Ayuntamiento mantiene para ofrecer una atención sociosanitaria integral a las personas mayores.

El alcalde de la villa ribereña, Francisco Javier Álvarez, ha señalado que "Santa Marina del Rey se está convirtiendo en la ciudad del mayor en el ámbito rural" y es es uno de los "más pequeños que ofrece servicios sociales completos para mayores".