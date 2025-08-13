Murias de Paredes rinde homenaje a la maestra pionera Faustina Álvarez García

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casona de Murias de Paredes volvió a convertirse esta semana en punto de encuentro cultural con un emotivo acto dedicado a la figura de Faustina Álvarez García, reuniendo a un numeroso público que quiso rendir tributo a esta mujer excepcional.

La cita, presentada por la alcaldesa M.ª del Carmen Mallo, contó con la intervención de la escritora e investigadora literaria Mercedes G. Rojo, quien ofreció una completa semblanza de Faustina. Si bien es conocida principalmente como madre del dramaturgo Alejandro Casona, su legado como educadora y pionera en la inspección de primera enseñanza resulta igualmente sobresaliente: fue la primera mujer en obtener la plaza por oposición, rompiendo barreras en un ámbito hasta entonces reservado a hombres.

Defensora incansable de la educación femenina en igualdad de condiciones, Faustina reclamó con firmeza la necesidad de una formación permanente para las mujeres, también en el medio rural, convencida de que la educación era la llave para transformar el mundo.

El encuentro concluyó con un animado coloquio en el que participaron familiares de la homenajeada y representantes del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (Asturias), institución que desde hace cuatro años otorga un premio de trabajos de fin de máster que lleva el nombre de Faustina Álvarez García.

La conferencia de Mercedes G. Rojo recorrió no solo la vida y obra de Faustina, sino también las numerosas colaboraciones reunidas en la publicación dedicada a su memoria. Cerca de medio centenar de autores y autoras de distintas generaciones han contribuido a este libro-homenaje, editado con la colaboración del Ayuntamiento de Murias de Paredes.