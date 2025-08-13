Villablino inicia sus fiestas sin chupinazo ni fuegos

Las fiestas patronales en honor a San Roque han dado comienzo con actividades deportivas, entre las que se encuentra el campeonato de alpino en línea, Xamascada y continuará con el pregón de fiestas a cargo de la lacianiega y doctora en educación y psicología, Tania Pasarín, si bien el chupinazo no se llevará a cabo, al igual que tampoco se disfrutará de los fuegos artíficiales, para la jornada del 16, al declararse la situación de alerta por riesgo meteorólogo de incendios forestales. Los festejos, según explicó el alcalde de Villablino, Mario Rivas continuarán con la programación prevista, ya que los indicadores del aire muestran que la calidad del mismo en la zona no es perjudicial, a pesar de la cantidad de humo que hay en la comarca debido a los incendios que asolan la provincia.

Para la jornada de hoy, se contará con la tradicional marcha atlética a Carrasconte, a partir de las 20.00 horas, la cual saldrá desde Caboalles de Arriba para llegar al Santuario para el oficio de una misa a las 00.00 horas. Y a esa misma hora, Villablino acogerá el concierto del grupo «Los Inhumanos» en el campo de festejos.

Mensaje de ánimo

Por otra parte, los hosteleros responsables de la gestión de la barra del bar de las fiestas animan a vecinos y visitantes a disfrutar de los festejos y que a pesar de las dificultades también está el derecho a disfrutar de la vida, con su lema: «El San Roque que te mereces»