Su patrimonio hace de la Ribera del Órbigo una de las zonas con más potencial de León

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Ribera del Órbigo está cargada de posibilidades. Este rincón de la provincia, que no es Cepeda, ni Páramo, ni Maragatería y que se encuentra en un punto a veces indeterminado para muchos, tiene mucha personalidad y opciones para convertirse en un polo de empleo y recursos.

Esto es lo que se trató en el curso de verano ‘La Ribera y la Vega del Órbigo leonesas: pasado, presente y futuro desde Veguellina de Órbigo’ organizado por la Universidad de León y promovido por el Instituto de Estudios del Órbigo. Con el objetivo de abordar todo lo que tiene para ofrecer como herramienta para dinamizar la zona, la formación hizo un recorrido por los recursos, el patrimonio y los valores de la Ribera del Órbigo a lo largo de la historia.

Cierta ventaja

José Luis Vázquez, profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales y director del curso junto con María Purificación García Miguélez, profesora de Derecho de la ULE, asegura que «es una de las zonas rurales agrícolas más pobladas tanto a nivel provincial como nacional», lo que otorga cierta ventaja con respecto a otras zonas de la provincia.

Pero además, su patrimonio agrícola le aporta un amplio abanico de opciones de futuro. Según Vázquez, hay vida más allá del lúpulo en el Órbigo, donde también se cultiva maíz o remolacha. «Es el momento de ir un poco más allá y buscar otras alternativas». En este sentido, apunta al lúpulo: «Sería interesante cultivar las variedades autóctonas e impulsar el lado artesano» de cara a la industria cervecera.

Pero hay mucho más. El patrimonio socio-cultural puede ser otro de sus puntos fuertes: las máscaras, los pendones, los concejos abiertos o las hacenderas también forman parte de esos tesoros ocultos que desde el Instituto de Estudios del Órbigo quieren relanzar para convertirlas en atractivos polos dinamizadores de la economía.

En el curso de este año se ha hecho especial hincapié en el patrimonio industrial como la fábrica de Azucarera que sucumbió al cierre, así como edificios que han sido abandonados con el paso del tiempo como la harinera o los molinos, para reconvertirlas en espacios generadores de empleo.

Otra muestra de que el Órbigo tiene futuro: los murales. Y aquí plantean organizar una ruta turística que lleve a recorrer la zona a través del arte callejero que también adorna muchos puntos de este enclave y pone el punto artístico. La clave es buscar alternativas que recuperen el valor que ahora oculta esta ribera.