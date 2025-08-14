Fáfilas representa el amor eterno en una escultura

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El mirador 2.0 de Fáfilas, en el municipio de Villabraz, cuenta con una nueva escultura que fue inaugurada el pasado viernes por todo lo alto, con una fiesta, organizada por la Junta Vecinal, que contó con hamburguesas para todos, y con las actuaciones del coro rociero Savia y Compás y Dj Amez. Esta obra, fue realizada por el conocido ‘Doro’, de talleres Doro y Andrés de Valencia de Don Juan, representa un enorme signo infinito con el que se ha querido simbolizar a «aquellas personas especiales en nuestras vidas, y que estén o ya no estén físicamente, su presencia es eterna y nos acompañan para siempre», explica el presidente de la Junta Vecina, Ricardo Pellitero. Esta nueva obra, junto a la que homenajea a la Guardia Civil, vienen a embellecer este emblemático lugar.