La Bañeza despide a Abel Ramos, el voluntario que perdió la vida cuando luchaba contra el fuego en Nogarejas

La iglesia de Santa María en La Bañeza se convirtió hoy en el escenario de un emotivo adiós a Abel Ramos, el voluntario de 35 años que perdió la vida el pasado martes mientras combatía el devastador incendio de Nogarejas, en el municipio bañezano. Cientos de vecinos, amigos, familiares y compañeros del Motoclub Bañezano, del que Abel era vicepresidente, se congregaron para rendir homenaje a un hombre descrito como "muy querido" y profundamente comprometido con su tierra. Abel Ramos, un apasionado del motor y figura activa en la vida social de La Bañeza, se unió el lunes al operativo de extinción del incendio que azotó la zona sur de la provincia de León, procedente de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Armado con una desbrozadora y maquinaria donada para frenar las llamas, Abel trabajaba en la carretera LE-125, entre Nogarejas y Quintana y Congosto, cuando fue sorprendido por dos lenguas de fuego que se unieron repentinamente, atrapándolo sin posibilidad de escapar. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, no pudo salvarse. El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, expresó el profundo pesar de la localidad: "Era una persona muy querida en toda la comarca, es una gran pérdida para todos nosotros". Carrera destacó la implicación de Abel en actividades locales, como la organización del reciente Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, celebrado el fin de semana pasado. En señal de duelo, el Ayuntamiento suspendió los actos festivos previstos para el miércoles, y se espera que las celebraciones pendientes se reanuden según evolucione la situación.