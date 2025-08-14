El CECOPI da aviso de las nuevas localidades que vuelven a ser alojadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Respecto al incendio de Castrocalbón, el CECOPI acaba de autorizar el realojo de las siguientes localidades de la zona este ya que no existe, en estos momentos, peligro para su población por cercanía al fuego:

-Genestacio. Quintana del Marco, evacuadas 100 personas.

-Villanueva de Jamuz, de Santa Elena de Jamuz, evacuadas 300 personas.

-Quintana del Marco, evacuadas 180 personas.

-Santa Elena de Jamuz, evacuadas 150 personas.

-Jiménez de Jamuz, evacuadas 1200 personas.

-San Juan de Torres, evacuadas 80 personas.

-La Nora del Río, evacuación de 60 personas.

-Altobar de la Encomienda (no había nadie)

-Alija del Infantado, evacuación de 600 personas.

- Puente de Vizana (no había nadie).

-Ozaniego (no había nadie).

Los miembros del CECOPI confirman que técnicos de Unión Fenosa está revisando el tendido eléctrico de estas localidades por lo que se ruega que ningún vecino toque ningún cable que pueda encontrarse en la vía pública o en las fachadas de las viviendas, ya que todas las instalaciones están en tensión. Por tanto, si encontraran algún cable en el suelo o desprendido de alguna fachada, no deben tocarlo bajo ningún concepto. En ese caso, deben llamar inmediatamente al teléfono de averías: 900 333 999.