Bercianos del Páramo arregla su ermita gracias al empuje vecinal

Bercianos del Páramo vivió este jueves un día muy especial que quedará en la memoria de sus vecinos. La estructura sobre el presbiterio de la ermita luce ahora distinta, renovada. Llevaba unos días lista, junto al templo, esperando a ser colocada para renovar su aspecto. Ahora es una realidad que ha sido posible gracias a la campaña de Hispania Nostra con la que los vecinos han recaudado los fondos necesarios para la renovación.

La campaña de micromecenazgo dio sus frutos y ha conseguido salvar esta ermita del siglo XVII, la del Cristo de las Eras, gracias a las aportaciones (que llegaron hasta del extranjero) que sumaron 25.000 euros, de los que ahora hay que restar los gastos. Ayudó también el hecho de que esta iniciativa vecinal salió en los medios de comunicación nacionales por su originalidad, pues se propuso grabar el nombre del donante en cada una de las nuevas tejas que cubrirían la ermita.

Para llegar hasta aquí, han contado también con el apoyo del Centro de Oficios de León, con quien los vecinos llegaron a un acuerdo de colaboración que sirvió para poner en marcha el curso en el que se ha elaborado esta esperada estructura, financiada con la recaudación íntegra de la campaña de micromecenazgo. Bercianos del Páramo está de enhorabuena.