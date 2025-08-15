Mañueco afirma que los incendios evolucionan "favorablemente" y reclama a Sánchez abordarlos como "asunto de Estado"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil de la Junta de Castilla y León, a 15 de agosto de 2025, en Palacios del Sil.Fernando Otero - Europa Press

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que los incendios forestales que se desarrollan en la Comunidad han evolucionado "favorablemente" de ayer a este viernes, 15 de agosto, y ha insistido al Gobierno de Pedro Sánchez que aborde la situación de los fuegos en España como "asunto de "Estado".

En una atención a medios tras su visita junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Palacios del Sil (León), donde se coordinan las labores de control de los incendios originados en Fasgar, Orallo y Anllares del Sil, Fernández Mañueco ha informado sobre la situación "general" en la Comunidad.

Así, ha señalado esta es "favorable" excepto en los que se gestionan, precisamente, desde este PMA, que no están "mejor que ayer" a diferencia, por ejemplo, del originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que afecta también a la provincia de León.

Sobre este incendio, ha precisado que los municipios desalojados en la zona de La Carballeda ya han vuelto a sus hogares, si bien hay cinco municipio evacuados.

Asimismo, sobre la situación de desalojos en León, ha destacado que si ayer eran cerca de 7.800 las personas evacuadas," en estos momentos son 2.500 personas". "Han bajado de 40 y tantos municipios a algo más de 15", ha indicado, para incidir en que a a lo largo del día de hoy se irán realojando otros municipios.

Por otro lado, el también presidente del PP de Castilla y León ha aseverado que sabe lo que significan Las Médulas, afectadas por el incendio de Yeres, para la provincia de León y la "Comunidad y España entera", por lo que ha subrayado que el Gobierno autonómico "se va a volcar en que luzcan con todo su esplendor lo antes posible".

Además, ha hecho una "reflexión" sobre la oleada de incendios que azota a España, con "tres consideraciones" que ha emitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas abordar la "cuestión de los incendios, y toda su amplitud, la extinción y la prevención, como asunto de Estado".

En segundo, ha agregado, le ha reiterado que "tenía que eliminarse la confrontación partidaria y la lucha partidaria", y, en tercer lugar, ha vuelto a reclamar que se convoque "de manera extraordinaria" una Conferencia de Presidentes.

"No hay políticas de Estado de los insultos", ha apostillado también Fernández Mañueco, para lamentar que Sánchez no haya recogido sus peticiones.

Por último, el presidente de la Junta ha lanzado un "mensaje de esperanza" y ha urgido a que "se atiendan las indicaciones que se dan por los directores de los incendios, que son los que conocen y tienen toda la información".

"Insisto en el mensaje de por favor personas colaboren con las autoridades", ha dicho, para sostener que los incendios obedecen a lo que ha denominado la situación "30-30-30", "más de 30 grados de temperatura y rachas de viento y velocidad constante por encima de los 30 kilómetros por hora", además de una humedad que "está por debajo de los 30 grados".

Esto, ha incidido, "unas circunstancias meteorológicas excepcionales" que provocan estos incendios, ante cuyos efectos ha asegurado que la Junta responderá: "Vamos a ayudar a todas las familias y a todas las personas en todo aquello que hayan perdido para que la situación y la normalidad vuelva inmediatamente después de que pasen los incendios".