En el Jardín de los Patos los días 16 y 17

Valencia de Don Juan muestra la mejor artesanía

La Feria abre de par en par las puertas a su 28ª edición con más de una veintena de artesanos

La Feria de Artesanía de Valencia de Don Juan, que cumple 28 ediciones, es todo un referente.

Miguel Ángel Tranca
León

Valencia de Don Juan tiene como una de sus señas de identidad apostar por las tradiciones, unir el pasado y el futuro a través del presente. Y nada mejor que hacerlo con una Feria de la Artesanía que este sábado y el domingo cumple su 28ª edición. Lo hace en el lugar idóneo, el Jardín de los Patos, y con más de una veintena de artesanos de diversas disciplinas, ofreciendo además una amplia y rica variedad de productos que incluyen artículos de cuero, cerámica, bisutería, velas y perfumes.

Los visitantes tendrán la oportunidad de admirar y poder llevarse para sus casas artículos únicos donde la mano maestra del artesano y la calidad del producto no tienen comparación posible.

El programa

SÁBADO 16 DE AGOSTO

11.00. ExpoCoyanza. Apertura de la Exposición «Torneado Creativo». Organiza: Asociación Contornos.

12.00 a 15.00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

12.30 a 14.30. Taller en vivo de Cestería. Artesana: Luisa Martínez Vázquez.

13.00. Inauguración de la XXVIII Feria de Artesanía.

13.00. Taller de Creación de Joyas con Alambre de Alpaca, grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Dolores Molina Hernández.

19.00. Quiosco de la Música. Concierto de Clausura (Curso Musical): Orquestas y Banda de Música de Valencia de Don Juan.

19.00 a 22:00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

19.00. Taller en vivo de Marroquinería. Artesano: Andrés Peláez Losa.

19.30. Taller infantil de cestería. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Luisa Martínez Vázquez.

23.00. Auditorio Municipal. Noches del Castillo: «Canciones románticas para enamorados». Tenor: Keke Resalt. Piano: Alberto Joya. Percusión: Carlos Blanco.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

12.00 a 15:00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

12.30. «Origen y cuidados de los bónsais». Artesano: Santiago Martínez Vega.

13.00. Taller infantil «Elaboración de labial», grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Jazmín Fernández Epelde.

19.00 a 22:00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

20.00. Taller de Kokedamas, grupo limitado. Edad: 6-14 años. Artesana: Sandra Guinart Carrizosa.

20.00. Nuestros Mayores Bailan.

Horario Feria: 12.00 a 15:00 y de 19.00 a 22.00 horas.

Las casetas de la Feria estarán abiertas al público durante el sábado y el domingo en dos turnos: de 12.00 a 15:00 y de 19.00 a 22.00 horas.

Talleres de forja de cuchillería y cestería darán paso en la jornada matinal del sábado a la inauguración oficial de la Feria a las 13.00 horas para a continuación, y siguiendo con el horario, el taller de creación de joyas con alambre de alpaca.

La tarde, el Concierto de Clausura a cargo de las orquestas y Banda de Música de Valencia de Don Juan y talleres como el de marroquinería, cestería y forja de cuchillería darán paso a las Noches del Castillo a las 23.00 horas con 'Canciones Románticas para enamorados' a cargo de Keke Resalt, Alberto Joya y Carlos Blanco.

Los talleres a cargo de experimentados y reconocidos artesanos y la música con Nuestros Mayores Bailan marcarán el paso del domingo en un segundo día de Feria que como años anteriores, incluso más, contará con una sobresaliente presencia de visitantes. Y un nuevo éxito como colofón

