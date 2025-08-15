Valencia de Don Juan muestra la mejor artesanía

Valencia de Don Juan tiene como una de sus señas de identidad apostar por las tradiciones, unir el pasado y el futuro a través del presente. Y nada mejor que hacerlo con una Feria de la Artesanía que este sábado y el domingo cumple su 28ª edición. Lo hace en el lugar idóneo, el Jardín de los Patos, y con más de una veintena de artesanos de diversas disciplinas, ofreciendo además una amplia y rica variedad de productos que incluyen artículos de cuero, cerámica, bisutería, velas y perfumes.

Los visitantes tendrán la oportunidad de admirar y poder llevarse para sus casas artículos únicos donde la mano maestra del artesano y la calidad del producto no tienen comparación posible.

El programa SÁBADO 16 DE AGOSTO



11.00. ExpoCoyanza. Apertura de la Exposición «Torneado Creativo». Organiza: Asociación Contornos.



12.00 a 15.00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.



12.30 a 14.30. Taller en vivo de Cestería. Artesana: Luisa Martínez Vázquez.



13.00. Inauguración de la XXVIII Feria de Artesanía.



13.00. Taller de Creación de Joyas con Alambre de Alpaca, grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Dolores Molina Hernández.



19.00. Quiosco de la Música. Concierto de Clausura (Curso Musical): Orquestas y Banda de Música de Valencia de Don Juan.



19.00 a 22:00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.



19.00. Taller en vivo de Marroquinería. Artesano: Andrés Peláez Losa.



19.30. Taller infantil de cestería. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Luisa Martínez Vázquez.



23.00. Auditorio Municipal. Noches del Castillo: «Canciones románticas para enamorados». Tenor: Keke Resalt. Piano: Alberto Joya. Percusión: Carlos Blanco.



DOMINGO 17 DE AGOSTO



12.00 a 15:00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.



12.30. «Origen y cuidados de los bónsais». Artesano: Santiago Martínez Vega.



13.00. Taller infantil «Elaboración de labial», grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Jazmín Fernández Epelde.



19.00 a 22:00. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.



20.00. Taller de Kokedamas, grupo limitado. Edad: 6-14 años. Artesana: Sandra Guinart Carrizosa.



20.00. Nuestros Mayores Bailan.



Horario Feria: 12.00 a 15:00 y de 19.00 a 22.00 horas.

Las casetas de la Feria estarán abiertas al público durante el sábado y el domingo en dos turnos: de 12.00 a 15:00 y de 19.00 a 22.00 horas.

Talleres de forja de cuchillería y cestería darán paso en la jornada matinal del sábado a la inauguración oficial de la Feria a las 13.00 horas para a continuación, y siguiendo con el horario, el taller de creación de joyas con alambre de alpaca.

La tarde, el Concierto de Clausura a cargo de las orquestas y Banda de Música de Valencia de Don Juan y talleres como el de marroquinería, cestería y forja de cuchillería darán paso a las Noches del Castillo a las 23.00 horas con 'Canciones Románticas para enamorados' a cargo de Keke Resalt, Alberto Joya y Carlos Blanco.

Los talleres a cargo de experimentados y reconocidos artesanos y la música con Nuestros Mayores Bailan marcarán el paso del domingo en un segundo día de Feria que como años anteriores, incluso más, contará con una sobresaliente presencia de visitantes. Y un nuevo éxito como colofón