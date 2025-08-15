Palacios del Sil recibe a parte de los desalojados por el incendio de Salientes

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El pabellón deportivo municipal de Palacios del Sil (León) comenzó a acoger a mediodía de este jueves a parte de los alrededor de 300 vecinos desalojados de la localidad de Salientes, afectada por el incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

El alcalde de Palacios, donde también se ubica el Puesto de Mando Avanzado, Roberto Fernández, comentó en declaraciones a Ical que se vive “una situación dura, que no se había dado antes” pero subrayó que “las capacidades y los medios para hacer frente a la evacuación son suficientes”.

Con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil, el recinto está preparado para alojar a más de un centenar de personas y también se dispone de 28 plazas de una casa forestal, de un salón de la Junta Vecinal y, si fuera necesario, alguna más en viviendas de alquiler social actualmente no habitadas.

Algunos de los evacuados reiteraron las críticas lanzadas ayer, tras la mala evolución del fuego, y remarcaron que existe una asociación legalmente constituida de propietarios de fincas que han solicitado en reiteradas ocasiones permisos para limpiar y desbrozar caminos y han recibido escasísimas autorizaciones. Lamentan que ofreciendo la mano de obra gratuita no hayan podido realizar esas labores.

“Hay ciertos camiones de los equipos de bomberos que no pueden circular por los caminos”, comentó uno de ellos, Miguel Ángel, quien quiso hacerse eco de la indignación que viven y que, dijo, “aumentó y explotó” al recibir la visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.