Las mejores fotos de la Romería de Boinas de Robledo de la Valcueva

Robledo de la Valcueva se une a los festejos del 15 de agosto con su ya mítica Romería de Boinas.
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva
Romería de Boinas Robledo de la Valcueva