Diario de León

Galería: el fuego arrasa las casas de Palacios de Jamuz y Congosto

Decenas de casas derribadas y devastadas por el fuego

ANGELOPEZ; Ángelopez

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

Las llamas que estos días han conquistado las dos localidades leonesas de Palacios de Jamuz y Congosto han dejado decenas de casas derribadas y devastadas por el fuego. 

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

ANGELOPEZ; Ángelopez

Casas derribadas en Palacios de Jamuz y Congosto

tracking