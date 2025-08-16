El Greim evacuará a 200 personas confinadas en el refugio de Collado Jermoso en León

Efectivos de las BRIF trabajan en el incendio de Barniedo de la ReinaSUBD

El Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) de la Guardia Civil destacado en Sabero evacuará este sábado a unas 200 personas que se encuentran confinadas, pero sin riesgo, en el refugio de Collado Jermoso de Posada de Valdeón (León).

Un operativo llevará a cabo la evacuación, buscando una ruta segura, pues si bien el refugio no está expuesto a peligro por algunos de los incendios declarados en la provincia de León se busca evitar riesgos si se permite que las personas bajen de la montaña por sus medios.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Cecopi mantenida a última hora de la tarde para valorar la situación de los incendios en la provincia, con 18 activos, y que han sufrido reproducciones y reactivaciones a causa del viento y el calor.

Por orden de las autoridades, el refugio de Collado Jermoso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Mañana serán desalojadas todas las personas que se encuentran en él y está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO subir.

Agradecemos difusión.@112cyl@valledevaldeon pic.twitter.com/EZWXr1bVOr — Montaña CyL (@FDMESCYL) August 15, 2025

Diego ha indicado que la evacuación se producirá a primera hora de la mañana y ha insistido en que las personas se encuentran confinadas en el refugio pero solo como medida de precaución, pero si bien el fuego no va a llegar a esa zona, el monte sigue siendo peligroso para moverse fuera de una ruta segura.

Más de 3.000 desalojados, con nuevas evacuaciones

El delegado territorial ha indicado que, en estos momentos, en León permanecen desalojadas unas 3.000 personas, y si bien se han producido realojos de pueblos afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda, ha habido otros fuegos que se han complicado esta tarde, lo que ha derivado en evacuaciones.

Es el caso de Barniedo de la Reina, donde se ha desalojado Portilla de la Reina; también el fuego de Yeres-Llamas de Cabrera, con desalojos en Bouzas, Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago; o el de Pardiña, que estaba controlado pero ha subido a nivel 2 y se ha evacuado a Pobladura de Somoza y Paradiña.

Eduardo Diego ha insistido en que los incendios contra los que lucha Castilla y León tienen, según dicen los expertos, un comportamiento explosivo derivado de la combinación de fuertes vientos con baja humedad y altas temperaturas, que se ha visto en varios fuegos de León en las últimas horas.

Es el caso de Barniedo de la Reina, que estaba casi controlado y se ha reactivado por unas pavesas; también ha habido reactivaciones en la zona de Yeres y Llamas de la Cabrera, en zonas como Odollo, donde cuatro militares de la UME han resultado heridos, aunque evolucionan satisfactoriamente.

El fuego de Fasgar también se ha complicado por la tarde en dirección Murias, pero está más estable en dirección Salientes, así que los vecinos evacuados de este municipio podrían poder volver en las próximas horas.

Y el delegado ha reconocido que Molezuelas de la Carballeda, el incendio entre Zamora y León, tiene una evolución positiva, pero todavía no van a permitir el realojo de las 12 poblaciones evacuadas pues sigue habiendo reproducciones dentro del perímetro y quieren evitar situaciones de riesgo.