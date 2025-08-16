Los cuatro miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres evolucionan favorablemente

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias heridos en el incendio de Yeres (León) evolucionan de manera positiva, según informa la Subdelegación del Gobierno. Uno de ellos ya ha sido dado de alta, otros dos presentan heridas leves y se evalúa el estado del otro, aunque su situación no reviste gravedad.

Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno en León recuerda a la población que, especialmente en estos días de vacaciones y altas temperaturas, es importante extremar la precaución y seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El subdelegado, Héctor Alaiz Moretón, insiste en que se evite el baño en pantanos o embalses donde la Guardia Civil alerta de peligro, ya que los medios aéreos que combaten los incendios forestales necesitan utilizar esas masas de agua y recomienda, en su lugar, acudir a áreas fluviales habilitadas para el baño.

Asimismo, pide a la ciudadanía que no acceda a zonas de montaña. Mañana, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil en Sabero acompañará a las personas que se encuentran en el refugio de Collado Jermoso, actualmente confinadas por prevención. Aunque el incendio no llegará a esa zona, el riesgo en el monte sigue siendo elevado y se desaconseja cualquier desplazamiento.