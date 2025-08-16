Retorno al boquete de las llamas en pueblos cubiertos de ceniza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El duro retorno de los desalojados a los pueblos abrasado por el fuego protagoniza una parte de este episodio triste que arrasa León desde el pasado fin de semana; se cuentan por miles las historias de leoneses apenados por esta embestida que no tiene referentes cercanos en los siniestros por incendio forestal. El oeste de la península está devorado por las llamas; la provincia de León sufre en su parte occidental uno de los efectos más notables. Así se aprecia al recorrer el espacio que desde el martes pasado calcinó miles de hectáreas, viviendas, pueblos, vidas, entre ese manto de ceniza que queda a flor de la herida del fuego, que tardará en cicatrizar, como los recuerdos de las llamas lanzadas sobre la vida cotidiana de los miles de leoneses que sufren las consecuencias devastadoras del incendio. Queda un paisaje en blanco y negro como fondo de pantalla para iniciar una reconstrucción que será tan complicada como devolver el ritmo vital de una zona de León que hasta hace unos días era una alfombra arbolada y hoy tiene un boquete relleno de ceniza.