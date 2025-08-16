Laguna de Negrillos ensalza la buena cerveza artesana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuatro ediciones suma ya la Feria de la Cerveza Artesana de Laguna de Negrillos, que se ha consolidado como punto de encuentro para todos los amantes de la esta refrescante bebida. Y, como no todo va a ser degustar cerveza, el evento también cuenta con gastronomía y música en directo, todo lo necesario para disfrutar de estos dos días en los que tampoco faltarán sorteos e hinchables. La primera jornada se inauguró a las 19.30 hras de este viernes con la apertura de la feria y concluyó cerca de la medianoche de la mano de Los Barbudos, que pusieron la nota musical con un concierto.

Para hoy sábado, está prevista la apertura a las 12.30 con juegos tradicionales, vermut, hinchables, concierto y sorteo de obsequios con la entrega del premio a la cervecera mejor valorada.