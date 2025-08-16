Cuatro de los seis heridos en los incendios de León y Zamora siguen en estado crítico

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Cuatro de los seis heridos ingresados desde el pasado miércoles por graves quemaduras en los incendios de Castilla y León siguen críticos, mientras que otro está grave y el sexto permanece estable y ha experimentado una evolución positiva.

Los cinco heridos que permanecen ingresados en el hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúan sin cambios clínicos significativos en las últimas 24 horas -cuatro en estado critico y uno grave-, mientras que el sexto ingresado en el Universitario de Getafe (Madrid) permanece estable y ha experimentado una evolución positiva.

De estos seis heridos, cuatro resultaron en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas de Aliste al intentar huir de las llamas, y los otros dos en La Bañeza (León).

En la última actualización de la evolución de las personas heridas de este sábado, la Junta de Castilla y León ha detallado que de los cinco pacientes que están en el hospital de Valladolid, tres de ellos están en estado crítico en la Unidad de Quemados, de referencia autonómica, y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos convencional, uno de ellos en estado crítico y otro con pronóstico grave.

En concreto, se trata de una mujer de 56 años con el 48 por ciento de superficie corporal quemada (crítica), un hombre de 36 años con el 50 por ciento quemado (crítico), otro hombre de 64 con el 35 por ciento (crítico) y un hombre de 80, con el 15 por ciento (crítico).

Ademas, una mujer de 77 años, con el 10 por ciento de su superficie corporal quemada, está grave.

Por otra parte, el sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo y que fue trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe, permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.