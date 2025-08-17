Pedro Sánchez pone el pie en la tierra quemada de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En una reedición del célebre «si quieren ayuda, que la pidan», el Gobierno se limitó el martes a ofrecer colaboración a los territorios que necesitaban apoyo frente a la catástrofe de los incendios. Cuatro días después, su presidente, Pedro Sánchez, anuncia una salida precipitada de las vacaciones para asomarse a la tierra quemada que deja en León una semana de destrucción incesante del entorno, con una sucesión de incendios sin precedentes, fruto de una estrategia ordenada que ya ha llevado a algunos dirigentes políticos a hablar de terrorismo ambiental. En ese ambiente seco, con la provincia inundada por el humo, miles de desplazados, desalojados, en otra consecuencia inédita para este fenómeno que persigue el incendio forestal, Pedro Sánchez se presenta en este domingo del cierre del puente de agosto en León, parte de esa sección del noroeste español protagonista por la devastación de los recursos naturales y el entorno rural, medio de vida aún para miles de familias en la provincia. La ola de incendios que asola a España tiene una muestra exponencial en el costado occidental, especialmente en el cuadrante del noroeste, donde se comparte el declive social, económico, población y el mísero reparto de los presupuestos públicos. Ese noroeste forma parte hoy de la agenda oficial de la presidencia de Gobierno, que anuncia visita en León y en Orense, dos de las provincias más castigadas por esta plaga incendiaria que liquida hectáreas por miles y obliga a miles a salir de sus casas. Los incendios han dejado tres fallecidos; dos, en León. A medida que crece la nube por esta plaga estival, se extiende la desazón en la población, que empieza a manejar cifras corrientes sobre lo que destina el Gobierno en prevenir incendios frente a la expansión de otras partidas a políticas nada tangibles. Un punto de la tierra quemada de León que hasta ayer tarde se mantenía en secreto será testigo de cargo para que Sánchez conozca la catástrofe.