Mañueco, Rueda y Guardiola piden la intervención del ejército

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno ofreció ayer imágenes de plasma de Pedro Sánchez, mientras presidía la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, donde ha sido informado de la situación de los 19 incendios activos que requieren la ayuda de medios estatales y de la incorporación a las labores de extinción de dos aviones-cisterna italianos. Mientras, la reclamación de Feijóo para que intervenga el ejército coincide con las que han realizado, en las últimas horas, los presidentes de Castilla y León, Galicia y Extremadura al Gobierno de España. El Gobierno de Castilla y León anunció ayer que, en la conversación mantenida con Pedro Sánchez, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco solicitó al Gobierno que ponga a disposición de las comunidades autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la Unidad Militar de Emergencias. Esta solicitud se remitirá también al ministro del Interior. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha enviado este sábado una carta a Pedro Sánchez informándole de que, tras la conversación mantenida por ambos en el día de ayer, remitió al delegado del Gobierno en Galicia una primera solicitud de medios, así como la posibilidad de desplazar a efectivos del Ejército más allá de la UME. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el despliegue de más maquinaria pesada y medios operativos y aéreos del Ejército en Extremadura para ayudar a las tareas de extinción. Asimismo, Guardiola ha pedido la llegada de nuevos medios dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil, para lo que se ha enviado una solicitud urgente al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) que se concreta en 100 vehículos autobomba con una dotación mínima de cuatro bomberos por vehículo; 10 helicópteros antiincendios ligeros con su tripulación; y 10 aviones anfibios contra incendios con su tripulación. Según han informado este sábado Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior, Sánchez ha conocido la situación actual de esos 19 incendios y el sistema Copernicus ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que, según Interior, permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios. De momento hay ofertas de medios aéreos de Países Bajos y Eslovaquia. Pero el Gobierno no declara la situación de emergencia.