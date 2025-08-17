El fuego obliga a desalojar Portilla y Llánaves

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

La montaña oriental leonesa vive los peores incendios de su historia con los Pueblos de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina en un estado de máxima preocupación. A primera hora de la mañana de ayer la Guardia Civil procedió al desalojo de estos dos pueblos ante la proximidad de las llamas, además permanece cortada la N-621 del kilómetro 112 al 118 entre Portilla y Llánaves. El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) de León comunicó la decisión de desalojar a 150 personas de la localidad de Casasuertes en el municipio de Burón.

Según el alcalde de Boca de Huérgano, Óscar Fernández, se está atajando el fuego por varios frentes con bulldozer, hidroaviones y helicópteros. Además de efectivos de la UME, de la Junta de Castilla y León, la Junta de Andalucía y varios bulldozeres del ejército venidos de Córdoba. La mitad de territorio de Tierra de la Reina está arrasada. Se ha visto afectados el valle de Lechada y el fuego se concentra en el valle de Guspiada y se intenta que no pase a la zona de Espejos de la Reina. El otro frente ha pasado al valle de Valdeón por lo que ha sido necesario evacuar el camping de Santa Marina de Valdeón. Además, se han evacuado a montañeros del refugio de montaña Collado Jermoso.

La zona de realejo para las personas evacuadas de Portilla y Llánaves se ha instalado en el pabellón de Boca de Huérgano donde la Cruz Roja ha colocado camas y hay una veintena de personas.

Otro de los frentes que continúa ardiendo desde hace varios días se encuentra en La Uña donde efectivos de la comunidad de Aragón se sumaron para intenta evitar que avance el fuego. Hasta el momento se han visto arrasadas algo más de 1250 hectáreas de los montes de La Uña y Polvoredo. El fuego se encuentra en la parte alta del monte por lo que de momento no afecta a ninguna población.

Por la tarde de ayer ha dado comienzo un nuevo fuego en el pueblo de Canalejas en el municipio de Almanza. Ante la imposibilidad de controlar el fuego se ha evacuado el pueblo junto con los pueblos vecinos de Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, La espina y Valcuende.

Desde la Subdelegación del Gobierno se recuerda a la población que es importante extremar la precaución y seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. El subdelegado, Héctor Alaiz, ha insistido en que se evite el baño en el embalse del pantano de Riaño ya que «los medios aéreos que combaten los incendios forestales necesitan utilizar esas masas de agua. Se recomienda en su lugar acudir a áreas fluviales habilitadas para el baño». Asimismo se pide a la ciudadanía que no acceda a zonas de montaña.