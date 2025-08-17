Carta abierta del comercio leonés a Pedro Sánchez

Publicado por Javier Menéndez. Presidente Aleco (Asociación Leonesa de Comercio) León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Comercio, Aleco, reclamó hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la visita que tiene previsto hacer este domingo a las zonas afectadas por los incendios “no sea un simple acto protocolario ni una oportunidad para la confrontación política”. “Creemos que es momento de dejar de lado el ‘y tú más’ y de unir fuerzas para enfrentar una realidad que nos supera; la de unos incendios cada vez más devastadores”, señalan en un comunicado.

Desde el sector, explica, se observa con frustración cómo el debate público se centra en el reproche y la acusación. “No necesitamos culpas, necesitamos soluciones. Urgen medidas concretas, una visión a largo plazo para la gestión de nuestros bosques y, sobre todo, una respuesta rápida y eficaz para los damnificados” reclaman y recalcan que la burocracia no puede ser un obstáculo para que las ayudas lleguen a quienes lo han perdido todo, ya sean hogares, cosechas o medios de vida. “Es hora de que la política esté a la altura de la emergencia”, piden.

Su petición va más allá y quieren poner el foco en la dignidad de quienes, año tras año, se juegan la vida para proteger a los demás. Su labor, a menudo heroica, añaden, no puede depender de la precariedad laboral. Es inaceptable que muchos de ellos trabajen con contratos intermitentes, salarios insuficientes y sin la estabilidad económica que merecen. “Es un clamor popular y una necesidad imperiosa: dotar a estos profesionales de los recursos, la estabilidad y la remuneración digna que les permitan desempeñar su trabajo con la profesionalidad y el respeto que les debemos. No es un gasto, es una inversión en nuestra seguridad y en la protección de nuestro entorno”, plantean.

“La tierra de León no entiende de ideologías y sus ciudadanos merecen que sus líderes piensen en el bien común. Es el momento de la unidad, de la acción y de la solidaridad. Es hora de pasar de las palabras a los hechos, por el futuro de nuestros bosques y por la dignidad de quienes los defienden. En Aleco estamos listos para colaborar”, concluyen.