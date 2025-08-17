Valencia de Don Juan rinde un homenaje a lo artesano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan acoge este fin de semana una nueva edición de su Feria de Artesanía y ya van 28. Más de una veintena de artesanos de distintas disciplinas muestran estos días su trabajo, además de una amplia variedad de productos en este evento que se prolongará hasta hoy domingo y para el que se han programado numerosos actos pensados para el disfrute del público de cualquier edad. Se trata de una feria que ya está consolidada y que es de un alto nivel en la que se pueden admirar diferentes oficios de carácter artesanal como la cestería, orfebrería o el trabajo con cuero, entre otros.

Las casetas, abiertas en horario de 12 a 15 y de 19 a 22 horas, estarán también hoy domingo. Entre los actos principales, los talleres, entre los que habrá de forja de cuchillería, de kokedamas o el de elaboración de labial pensado para el público infantil. Tampoco faltan la música y el baile, que cerrará la jornada de este domingo con baile para los mayores.

Mensaje de apoyo

El alcalde coyantino, José Jiménez, fue el encargado de inaugurar la muestra este sábado en un acto en el que también estuvo presente buena parte de la corporación municipal. Jiménez señaló que «en la situación actual de incendios que asolan toda nuestra provincia, gran parte de la comunidad y parte del país, no se ha querido hacer una gran inauguración, ya que no es momento de ello» y manifestó todo el apoyo y disposición del ayuntamiento para lo que pueda ser necesario en la lucha contra los incendios.