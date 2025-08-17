Cistierna rinde un homenaje a «la bata» y a todas las mujeres del mundo rural

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Cistierna se llenó de batas en la segunda jornadas de la primera feria del vermut y el aperitivo «fiesta de la Bata y Vermut». El calor hizo retrasar el primer desfile de batas que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento donde se encuentra la zona de la feria. Muchas y muchos se animaron a hacer el desfile y posteriormente pasar hacerse una foto para el recuerdo. Finalmente se hicieron una foto de grupo. La iniciativa de vestir la entrañable bata de las madres y las abuelas tuvo una alta respuesta y ha sido un homenaje «amoroso» a todas las mujeres rurales y a esta icónica prenda grabada en el imaginario colectivo. Muchos también han sido los hombres que se han sumado a este homenaje vistiendo la respectiva bata.

Tal y como ya sucedió en la primera jornada de esta feria la música de calle tomó el protagonismo. Así «Turukutupa» expuso instrumentos de material reciclable para que los más pequeños hiciesen sus experimentos musicales. Tras el desfile fue el turno para «Traút company», «Pedrito onewheel. Pico flauta» y el baile de batas con Dj Alber para la degustación de aperitivos de la asociación agroalimentaria de Cistierna. La fiesta continuó hasta la noche con diversas actuaciones de los diferentes grupos. Destacar el trabajo del grupo Drama teatro que presentó «Maquinistas del chu cu chú del tren», un singular viaje en tren para toda la familia a ritmo de las canciones infantiles de toda la vida

Cistierna celebra hoy domingo el tercer y último día de esta feria de la Bata y el vermut con diversas actuaciones musicales ed la plaza del Ayuntamiento y la calle doctor Rivas. A partir de las 13.00 horas habrá un gran baile fin de fiestas con música en directo con «Ciudad tributo» que interpreta versiones de canciones para cantar.