Inquietud por la entrada del fuego al corazón de la vertiente leonesa de Picos de Europa

Vecinos de Santa Marina de Valdeón colaboran en las tareas de prevención del fuego.

Vecinos de Santa Marina de Valdeón colaboran en las tareas de prevención del fuego.

El acceso del fuego a la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa procedente de Asturias, en el entorno del municipio de Posada de Valdeón, mantiene desalojada la localidad de Caín y cortado el acceso a la ruta del Cares por el peligro de caída de rocas.

A la espera de conocer el alcance de los daños ambientales causados en una zona especialmente sensible, el incendio continúa este domingo en nivel 1 de gravedad, y el peligro y la necesidad de contar con esa vía para el acceso de los medios de extinción mantiene cortada la carretera N-621, entre los puntos kilométricos 112 y 134.

En concreto, este tramo de carretera es el que une los municipios de Portilla de la Reina (León) y la localidad cántabra de Vejo.

El fuego proviene de la zona asturiana de Cabrales y, junto a otras zonas de Picos de Europa, ha provocado que las autoridades hagan un llamamiento para evitar las habituales actividades de montañismo y senderismo, por el riesgo que implican en estas circunstancias marcadas por los incendios forestales

