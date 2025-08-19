Fresno de la Vega se enorgullece de Jesús Calleja y le nombra hijo predilecto

Calleja estuvo acompañado en el homenaje por numerosos vecinos.Virginia Moran

Jesús Calleja volvió ayer a su pueblo, Freno de la Vega, para recibir un nuevo reconocimiento tras haber sido nombrado hijo predilecto del municipio el pasado mes de abril. Lo hizo junto a su hermano, Kike, —compañero de muchas de sus aventuras— y ambos recogieron, tras descubrir una placa en honor al leonés en una de las paredes del ayuntamiento, un obsequio institucional como recuerdo: una obra de un artista local.

De esta forma, el municipio ha querido simbolizar «el agradecimiento y el orgullo de toda la ciudadanía hacia uno de sus vecinos más ilustres, cuya trayectoria profesional y humana ha llevado el nombre de Fresno de la Vega por todo el mundo».

Valores en común

Según el alcalde, Alfonso Melón, «no solo es la publicidad que hace de nuestro pueblo, sino también porque los valores de Jesús Calleja encajan con los de nuestro municipio». En este sentido, el regidor añadió que «son muchas las similitudes entre uno y otro».

Recordó «las dificultades metereológicas que han afectado a las cosechas de la zona en no pocas ocasiones y que hemos ido superando y esto encaja con lo que también ha pasado Jesús en sus retos. Un ejemplo de esfuerzo, tesón y resiliencia».

Un evento el de este lunes que «refuerza los lazos entre la institución municipal y sus ciudadanos y que pone en valor el legado de quienes, como Jesús Calleja, han contribuido a engrandecer el nombre de nuestro pueblo», asegura el Ayuntamiento.

Muchos fueron los que no quisieron perderse en la tarde de ayer el nombramiento de hijo predicleto.