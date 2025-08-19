Los embalses leoneses, al 50,8% de su capacidad

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.680,3 hectómetros cúbicos, lo que supone el 58,8% de su capacidad, más de siete puntos por encima de la media de la última década y uno por debajo del registro de hace un año. Por sistemas, el de León (Esla y Órbigo), que comprenden los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, se encuentran al 50,8%, entre los que destacan los dos últimos, que están al 53,7 y 54,1%, respectivamente, según los datos facilitados por la CHD.