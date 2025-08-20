Las fotos de Lusio tras el paso de las llamas

Publicado por Eva Friera / Ana F. Barredo Creado: Actualizado:

Lusio era, hasta hace apenas unos días, un pequeño rincón del Bierzo donde la vida transcurría con la calma propia de los pueblos olvidados por el tiempo.

Apenas una treintena de vecinos, casas de piedra, huertas familiares y el sonido inconfundible de la naturaleza marcaban el ritmo cotidiano de este lugar. Hoy, tras el paso de las llamas, es un paraje desolado, cubierto de ceniza, humo, ruinas y un silencio tan denso como irreal.

El incendio que comenzó la tarde del domingo en una ladera cercana, empujado por un viento cálido y seco, avanzó sin control hacia el coqueto y minúsculo núcleo urbano.

En apenas unas horas, el fuego arrasó con todo. Las casas —algunas centenarias— fueron pasto de las llamas. Casi todas las viviendas se vinieron abajo. Una de las casas que se han salvado albergaba a la Virgen de Santa María, rescatada por una vecina en la ermita de este pequeño pueblo leonés devorado por el fuego, según informa la Agencia Ical.