Consulta las carreteras cortadas por los incendios este miércoles día 20

Este 2025 ha comenzado con importantes alteraciones en el transporte debido a los incendios registrados en diversas zonas de España. La línea ferroviaria entre León y Bilbao que permanecía cerrada ha sido reabierta este jueves a las 11:45 horas tras una intensa labor de reparación y limpieza. Sin embargo, varias carreteras nacionales y locales continúan cortadas mientras se evalúan los daños y se priorizan las medidas de seguridad.

En concreto, la suspensión de trenes en la ruta de FEVE afectó el tránsito entre Puente Almuhey y Guardo, área que resultó dañada por los recientes incendios. Una vez controlado el peligro, operarios especializados realizaron el cambio de traviesas deterioradas y aseguraron el trazado para permitir la reanudación del servicio ferroviario.

La reapertura representa un respiro para los viajeros que dependen de este medio de transporte para sus desplazamientos habituales, especialmente en este corredor que conecta regiones clave del norte peninsular.

Situación actual de las carreteras afectadas

A pesar de la buena noticia en el ferrocarril, varias vías permanecen inhabilitadas. Por un lado, la carretera N-164, de la red nacional, sigue cerrada desde el kilómetro 15 en Yebra hasta el kilómetro 21 en Llamas de Cabrera. Esta interrupción complica el acceso y la movilidad en estas localidades leonesas.

Por otra parte, la provincia mantiene bloqueadas diferentes rutas comarcales que conectan pequeños núcleos rurales importantes. La LE-2703 permanece cortada entre Portilla de la Reina y Santa María de Valdeón desde su kilómetro 1 hasta el kilómetro 17, dificultando la circulación en esa área.

También está cerrada la LE-4212, tramo entre Cariseda y Chano, que afecta desde el kilómetro 12,5 hasta el 21, poniendo en jaque la comunicación local. Además, la LE-5228, desde Salas de Barrios hasta Bouzas (entre los kilómetros 5,6 y 15) sigue inaccesible para vehículos.

Finalmente, la LE-7311, carretera vital en zonas rurales, está clausurada entre Nogar y Castrillo de Cabrera desde el kilómetro 10 hasta el 25, complicando la movilidad y el acceso a servicios.