Astorga: Vuelta Chapista, Gorgorito, Peneque, Corre, corre, que viene el toro y.. a divertirse

Los niños son iguales ayer que hoy. Que se lo digan a las fiestas de Astorga. Y a todo un referente para los más pequeños de la casa que en algunos casos han heredado esa pasión de ser protagonistas y disfrutar de la Vuelta Chapista. Incluso nietos ya que una de las citas más importantes para los niños cumple nada menos que 43 ediciones. Y un año más a lo largo de diferentes etapas y escenarios llevará el jolgorio a buena parte de los barrios de la ciudad bimilenaria.

El Programa JUEVES 28 DE AGOSTO

11.00. Inauguración III Feria del Libro. Plaza Santocildes.

11.00. XXX Rastrillo Solidario Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Plaza Santocildes.

12.00. Torneo de Fútbol-Chapa Ciudad de Astorga. Plaza Mayor.

12.30. La hora de Peneque. Jardín de la Sinagoga.

17:00. Final Torneo de Billar a Tres Bandas Ciudad Astorga.

18.00. Torneo 3x3 de baloncesto. Plaza del Arquitecto Gaudí.

18.30. Veranote. Final infantil. Pabellón Felipe Miñambres.

19.00. Pasacalles. Sartaina.

19.30. Veranote. Final cadete. Pabellón Felipe Miñambres.

19.45 Corre, Corre que viene el toro. Recorrido: colegio Santa Marta, Los Sitios, Santocildes y Plaza Mayor.

20.00. Presentación de la novela «Amancio, vampiro de pueblo» de Alejo Ibáñez y proyección del corto que le dio origen. Cine Velasco.

20.30. Veranote. Final Senior. Pab. Felipe Miñambres.

20.30 Concierto Swingueando (Villalacre). Teatro Gullón.

20.30. Ciclo de música en la Catedral. Intérprete: Matias Sagreras, órgano.

23.30. Concierto Noche Celta de Bras Rodrigo, El bosque de las hadas. Plaza Mayor.



VIERNES 29 DE AGOSTO

11.00. Pequeños Artistas». Taller de pintura sobre lienzo para niños de 5 a 12 años. Jardín de la Sinagoga.

12.00. Torneo de Fútbol-Chapa Ciudad de Astorga. Plaza Mayor.

12.30. La hora de Peneque. Jardín de la Sinagoga.

17.00. Final Torneo de Padel IX Memorial César Río. Pistas municipales.

18.00. Bichitos (espectáculo familiar). Teatro Gullón. Entrada: 5 euros.

19.45. Corre, Corre que viene el toro. Recorrido: colegio Santa Marta, calle Los Sitios, Plaza Santocildes y Plaza Mayor.

Como si de una Vuelta a España se tratara, pero esta vez cambiando la bicicleta por las tradicionales chapas de las botellas. Con sus etapas llanas, sus muertos de montaña... Diversión asegurada con escenarios como la Plaza Mayor, Obispo Alcolea, Plaza Santocildes, Eduardo de Castro o Alameda Doctor Alonso Criado. Son las fiestas y no puede faltar la Vuelta Chapista. Tampoco su ‘hermano’ algo más joven como el torneo de fútbol chapa. Pasan los años, pero estas dos propuestas siguen igual de jóvenes en las fiestas de la ciudad. También las marionetas. Con dos ‘superhéroes’ a los que los años no le pasan factura. De madera, pero igual de intrépidos que hace décadas. Gorgorito y Peneque rivalizarán amistosamente a lo largo de tres días cada uno para lograr el cariño de los niños. Y el recuerdo de los mayores que en su día lo fueron. En el Jardín de la Sinagoga donde uno y otro, Gorgorito de la mano de Maese Villarejo y Peneque de Miguel del Pino tienen incluso una pequeña estatua reconociendo su importancia y el cariño que una ciudad, y cada año cientos de niños, les profesan. La calle es un escenario ideal para el disfrute de los más pequeños. Y ahí también tiene cabida otra propuesta que traslada las calles de Astorga a las de Pamplona, en este caso con unos peculiares ‘sanfermines’ con sus toros-hinchables y un recorrido que el jueves 28 y viernes 29 enlazará el colegio de Santa Marta con la Plaza Mayor a través de la calle Los Sitios y la Plaza Santocildes. Si el año pasado fue un éxito en este promete mayores dosis de diversión. Y de los toros hinchables a los populares gigantes y cabezudos. No podían faltar estos personajes con el payaso, el pirata, el fantasma, el indio... y a gran escala los maragatos o los astures y romanos. A son del tamboril o la charanga recorriendo cada día un lugar de la ciudad y sus barrios como la zona centro, San Andrés, Puerta de Rey y Rectivía. La ciencia también será protagonista el domingo 24 con la gymkhana ‘MaragatIA’. O la pintura con ‘Pequeños Artistas’, un taller de pintura sobre lienzo para niños entre 5 y 12 años en el Jardín de la Sinagoga. Para los menos niños, pero que en su día lo fueron y siguen disfrutando y recordando aquellos años tan felices de su vida, los Juegos pa Guajes. Y con solo dos premisas: tener más de 45 años y unas ganas locas de divertirse. Locales y foráneos buscarán así otro año más llevarse el gato al agua, entre risas y momentos inolvidables. Y para completar unas fiestas perfectas no faltarán los hinchables, tanto los acuáticos en la Piscina Municipal, como el mayor circuito de Europa en el parque de la Eragudina. Preparados, listos... y a divertirse de lo lindo en Santa Marta 2025.

A lo largo de los nueve días de Santa Marta 2025 las calles de la ciudad serán un circuito inmejorable para la diversión de niños y niñas