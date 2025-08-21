El mejor deporte en las fiestas en honor a Santa Marta con el Atlético Astorga como abanderado

No hay fiestas de Astorga sin deporte. Del bueno y de lo más variado. Al aire libre y también en una instalación cubierta. Nueve días en los que el fútbol, fútbol sala, tenis, baloncesto, pádel o ajedrez toman el protagonismo.

El Programa VIERNES 29 DE AGOSTO

20.00. Presentación del libro póstumo Serendipias de Paz Martínez. Con María Antonia Reinares y Delfín Nava.

20.00. Trío San Marcos. Plaza Eduardo de Castro.

20.30. Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

21:00. Misterioso asesinato en la montaña. Cine Velasco.

23.00. Electro Astúrica. Aparcamiento de San Roque. Con Dj Pedo, Dj Meiser, Capi Dj, Dubois e Izzo.



SÁBADO 30 DE AGOSTO

16.30. XI Tirada de Bolos Maragatos Ciudad de Astorga. Parque de La Eragudina. Inscripción gratuita.

18.30. VIII Roda de Timbau. Plaza Eduardo de Castro.

19.00. Partido amistoso de fútbol entre los equipos del Atlético Astorga y el CD Barco. Estadio de La Eragudina.

20.30. Ciclo de Música en la Catedral. Intérprete: Celia Miranda (órgano). Organizado por la Asociación de amigos de la Catedral.

20.30. Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

23:00. Concierto a cargo de Malassia. Plaza Mayor.

02.30. Macro Discoteca Rave. Plaza Mayor.



DOMINGO 31 DE AGOSTO

18.00. Finales del Torneo de Tenis Ciudad de Astorga. Pistas municipales de tenis.

18.30. Ars Vía. Festival de Teatro de Calle de Astorga. ‘El Chou del Múltiplo’.

20.30. Noche Flamenca. Plaza Mayor de Astorga.

23.30. Sesión de Fuegos Artificiales. Parque de la Eragudina.

Empezando por el fútbol con el Atlético Astorga como punto de lanza. Y de encuentro para cientos de aficionados en La Eragudina, un escenario que en Santa Marta 2025 albergará los dos últimos encuentros de pretemporada del club verde en una temporada histórica con su presencia en la Segunda Federación. El miércoles 27 los aficionados disfrutarán a las 19.30 horas del partido entre el Atlético Astorga y el Villaralbo mientras que tres días más tarde, el sábado 30, los de José Luis Lago se las verán ya en el último test frente al CD Barco gallego a las 19.00 horas. El hermano del fútbol, el fútbol sala, también contará con protagonismo en estas fechas. Concretamente de la mano del torneo Veranote que se ha ido desarrollando en el pabellón Felipe Miñambres a lo largo de las fechas estivales y que afrontará su ronda definitiva con las semifinales y finales de las categorías infantil, cadete y sénior. Del pie a la mano también disfrutará de una destacada presencia en Santa Marta 2025 el baloncesto con el torneo 3x3 el jueves 28 en la Plaza Arquitecto Gaudí mientras que de la mano a la raqueta el tenis contará con su habitual presencia, y ya van unas cuantas ediciones, en las pistas municipales con la final programada para el domingo 31 de agosto, el último de las fiestas patronales en la capital maragata.

El billar a tres bandas para un torneo que cumple 24 años Astorga se ha convertido desde hace unos cuantos años, de la mano del Club Billar Astorga, en una ciudad en la que este deporte ha alcanzado una dimensión extraordinaria con torneos en los que no han faltado campeones mundiales. En fiestas su presencia no podía faltar y en esta ocasión en un nuevo escenario como la instalación que dispone el club en el edificio de la policía local. Allí se celebrará la 24ª entrega del Torneo a Tres bandas con una amplia presencia de candidatos al triunfo.

El deporte autóctono tampoco faltará con la Torada de Bolos Maragatos en su 11ª edición en el Parque de La Eragudina. Tampoco la petanca en este caso en el escenario habitual en la que es su cuarta presencia en Santa Marta. Todo para que los aficionados al deporte disfruten de la forma más sana y divertida a lo largo de las fiestas.

El pádel, otro deporte de moda que en los últimos años se ha convertido en un enorme atractivo deportivo, sumará su novena entrega en las fiestas astorganas con el Memorial César Río que definirá a su cuadro de campeones el viernes 29 de agosto tras más de una semana de competición en las pistas municipales de pádel. El ajedrez, con el tablero como punto de encuentro, ocupará su destacada presencia con un torneo veterano que alcanza nada menos que los 26 años y que reunirá a jugadores de un destacado nivel. Y el slot, con la jornada de puertas abiertas del Slot Club Astorga, el sábado 23.