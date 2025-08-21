La Junta pagará 500 euros a cada familia desalojada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta aprobó un «ambicioso paquete de ayudas» para las zonas afectadas por los incendios, dotado con 114 millones ampliables, con 45 medidas, estructuradas en tres bloques. «Con estas medidas lanzamos un mensaje de apoyo, tranquilidad y esperanza a todos los que se han visto afectados», defendió. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayudas directas para las personas afectadas por los incendios, que cifró en 500 euros por familia evacuada y 5.500 por empresa o negocio que se encuentre en zonas calcinadas (tanto afectadas de forma directa o por lucro cesante), y hasta 185.000 para la reconstrucción de viviendas devastadas y compensaciones por cosechas, animales y otros bienes perdidos, informa Ical. El presidente garantizó que agilizarán al máximo estos apoyos aunque algunos se deberán desarrollar y acordar con los sectores afectados, como las agroganaderas. El máximo responsable de la Junta aseguró que dentro de un segundo bloque se iniciará de inmediato la recuperación de las infraestructuras públicas dañadas, tanto las ambientales, como las agrarias, las hidráulicas, las de transporte y culturales, junto a la recuperación de hábitats y restauración vegetal de áreas quemadas. Por último, la tercera pata incluye un programa de intervención especial en Las Médulas para recuperar lo dañado y dar un nuevo impulso y una proyección de futuro a este Bien Patrimonio de la Humanidad. Fernández Mañueco señaló que la prioridad es «atender a las personas, recuperar la normalidad en los municipios afectados y poner en marcha actuaciones de reconstrucción que incluyan a familias, empresas y el conjunto de la sociedad, actuando con agilidad para que las ayudas lleguen a todos con la máxima rapidez». Apoyo a las familias y a los municipios. En lo que se refiere a la atención a familias, la Junta aprobó una ayuda de hasta 185.000 euros en el caso de reconstrucción total de la vivienda o si hubiera quedado inhabitable, y que según Mañueco podrían ser unas 50 en la Comunidad, a expensas de que los arquitectos de la Administración autonómica puedan acceder a todos los núcleos de población, dado que aún no lo han hecho en la zona de Oencia, en el Bierzo. También se refirió a compensaciones para sufragar la pérdida de enseres básicos y otras ayudas para reparar los daños causados de forma parcial en edificaciones complementarias, incluyendo la reconstrucción total en los casos en que hayan quedado inhabitables. Así, se prevé la reposición de mobiliario, electrodomésticos y otros bienes de primera necesidad. A ellos se suman los 500 euros a las familias desalojadas de sus viviendas en los municipios afectados por los incendios, que podrá solicitarse desde este viernes. Y amplía la línea de ayudas de emergencia para financiar el alojamiento temporal de las personas cuya vivienda haya sido afectada, mientras se produce la reparación o acondicionamiento. También, financiará los gastos soportados por los municipios en la acogida de desalojados, voluntarios, protección civil, o extinción de incendios.