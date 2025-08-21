Trabajan para restablecer las comunicaciones y garantizar la operatividad en zonas de incendios

El subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, en la rueda de prensa de presentación de las inversiones en León del Plan de Resiliencia.FERNANDO OTERO

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha avanzado que mantiene un seguimiento "permanente" de los efectos de los incendios forestales que afectan a la provincia y actualmentr trabaja de forma especial en lo relativo a las infraestructuras de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la operatividad de la red y el acceso de la población y los equipos de emergencia.

Desde el inicio del episodio se han registrado incidencias tanto en la telefonía fija como móvil en varios municipios leoneses, lo que ha dificultado las comunicaciones de los vecinos y de los servicios de extinción. Ante esta situación, el área de Telecomunicaciones de la Subdelegación trabaja en estrecha cooperación con las principales operadoras para acelerar el restablecimiento del servicio.

En coordinación con el Cecopi provincial, las compañías telefónicas dieron respuesta inmediata a las necesidades de conexión de los Puestos de Mando Avanzado, los equipos desplegados sobre el terreno, los centros de coordinación y los servicios sanitarios. Una vez resueltos estos puntos prioritarios, los trabajos se centran ahora en recuperar progresivamente la normalidad en las zonas afectadas, siempre que el acceso de los técnicos resulte seguro.

Telefónica ha reforzado los recursos técnicos en la provincia, con el despliegue de medios adicionales, la reparación urgente de cables de fibra óptica dañados por el fuego y el envío de equipos electrógenos para garantizar la conectividad. Por su parte, Vodafone y Orange han adoptado medidas extraordinarias que incluyen refuerzo de personal y unidades móviles, la concesión de datos ilimitados gratuitos a los usuarios afectados y la reposición sin coste de tarjetas SIM y terminales cuando sea necesario.

El subdelegado ha destacado que la coordinación con las operadoras "es prioritaria en estos momentos, porque disponer de comunicaciones operativas resulta esencial para la seguridad de los vecinos y el trabajo de los equipos de emergencias". Además, ha agradecido la labor de los técnicos y operarios que trabajan sobre el terreno para devolver cuanto antes la normalidad en las comunicaciones.