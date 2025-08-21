Sánchez declara en público que se reunió con los vecinos de Villablino y es falso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante el viaje que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en estos últimos días a Extremadura, debido a la gravedad del incendio de Jarilla, el representante del Ejecutivo habló delante de las cámaras para declarar una información falsa.

"Hace dos días, en unas reuniones que tuve con algunos de los vecinos y vecinas afectadas en Villablino", ha comenzado a explicar. "Me decían: a los partidos políticos que estamos en las distintas instituciones, trasciendan las legislaturas, comprométanse en políticas de emergencia climática que trasciendan los cuatro años, que conviertan la emergencia climática en una emergencia de Estado".

Lo curioso es que los habitantes de la localidad leonesa niegan haber tenido esa reunión con el presidente del Gobierno.

El presidente llegó por vía aérea a las 15.30 horas precedido por una primera aeronave que realizó diferentes maniobras en el campo de fútbol ‘Paco Potro’, de Caboalles de Abajo donde le esperaban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el delegado del gobierno, Nicanor Sen, el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez, Courel, el secretario autonómico del Partido Socialista, Carlos Martínez, el secretario provincial, Javier Alfonso, Cendón y la procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio.

En esa jornada, el secretismo presidió toda la mañana las actuaciones en torno a la visita del presidente, que llegó vestido de sport y tuvo ocasión de departir también unos instantes con el alcalde de la localidad de Villablino, Mario Rivas. Y tras ello, rápidamente se metió en el vehículo que le llevaría a una de las zonas de monte arrasadas por el fuego. Con un amplio operativo de seguridad, no se dio la oportunidad que los vecinos allí presentes pudieran acceder a él para transmitirle sus inquietudes y hablar de la situación que estaban viviendo. Tampoco los medios de comunicación tuvieron acceso al presidente ni a su llegada a Caboalles de Abajo, ni a su ida, al igual que a la zona que se visitó, a la que tan sólo se permitió el paso a los profesionales del gabinete presidencial, así como a los citados dirigentes políticos y los alcaldes pedáneos de los pueblos de Laciana afectados.