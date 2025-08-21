“Nunca vi un incendio con tanta virulencia”, reconoce un vecino de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

“Nunca vi un fuego con tanta virulencia y que avanzara tan rápido”, reconoció hoy preocupado un vecino de la localidad leonesa de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, después de haber “pasado toda la noche en vela” y estar “hasta las 5 de la mañana esperando con miedo de que bajara al pueblo”.

Colinas del Campo de Martín Moro Toledano se encuentra afectado por los incendios forestales desde que en la tarde de ayer se originara un nuevo foco de manera presumiblemente intencionada en el incendio forestal de la localidad leonesa de Fasgar, en el término municipal de Murias de Paredes, que se encuentra en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y que obligó durante la noche a desalojar a un centenar de personas de la localidad de Igüeña, que se sumaron a las 25 ya desalojadas por la tarde en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, que fueron trasladados al pabellón de Bembibre.

A pesar del desalojo, el vecino de Colinas del Campo explicó a la Agencia Ical que a quienes decidieron quedarse, tanto en Igüeña como en Colinas del Campo, la Guardia Civil le tomó los datos, ya que querían quedarse “ante el miedo de que las llamas llegaran a la población”. Hoy están a la espera de que los medios le extinción les “ayuden a contener el cincendio”, ya que suprincipal preocupación en este momento es “sujetarlo” ante “el peligro de que llegue al pueblo”. Sin embargo, cree que “aunque la noche fue horrible, Igüeña ya ha librado, siempre y cuando no aparezca alguien a liarla de nuevo”.

Junto a él, una vecina relató su noche de “angustia”. “Hasta ahora etábamos luchando contra el fuego de Fasgar y de repente se provocó otro al otro lado del pueblo, estamos rodeados”, lamentó, con el miedo en el cuerpo por si “los cortafuegos que ha estado haciendo la gente del pueblo estos días puedan no servir para nada”, ya que “una vez que las llaman han pasado hacia acá el fuego va a ser mucho más complicado pararlo”.

La vecina criticó que las brigadas de extinción “han tardado en llegar” a Colinas del Campo de Martín Moro Toledano y aseguró “no entender muy bien” por qué durante la noche “hay tan pocos efectivos” si “es cuando el fuego se reaviva”. “Cuando nos levantamos todavía hay más, como si no sirviera de nada lo que hacemos durante la noche”, lamentó.

Convencida de que “el fuego va a bajar la ladera”, la vecina aguarda junto a otras personas que decidieron no desalojar sus viviendas para que “cuando baje al pueblo se pueda controlar con riegos, fuentes o mangueras”.