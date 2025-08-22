Comienza el reparto del forraje a los afectados por los incendios

Los repartos del forraje para las ganaderías afectadas por los incendios dan comienzo, y es que desde ayer han salido cinco camiones cargados de forraje para repartir entre los ganaderos. Concretamente, cuatro han salido de la zona de Sahagún y otro de la localidad vallisoletana de Aguilar de Campos, con destino al pueblo de Molina Ferrera— perteneciente al ayuntamiento leonés de Lucillo— donde se descargarán y desde ahí se hará el reparto. Los camiones van cargados con micro silos de diferentes forrajes como alfalfa, esparceta, veza y paja para alimentar a vacas y ovejas. Se ha decidido que sean micro silos porque en esas zonas se han quedado sin naves donde acumular el forraje. Esta iniciativa parte del grupo de agricultores y ganaderos libres de Castilla y León, Agrygal,—perteneciente a Unaspi— quienes también están recogiendo donativos, a través de una cuenta bancaria, con el objetivo de ayudar en las zonas afectadas por los incendios. Y en esta recogida de donativos se ha unido también el grupo catalán Revolta Pagesa.

El colectivo de Agrygal, hace unos días, también se puso en contacto con el ayuntamiento de Villablino para ofrecer su ayuda en todo lo que sea necesario.