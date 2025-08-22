La guerra política sube de tono: el PP llama pirómana a Virginia Barcones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El enfrentamiento político por los incendios escala de tono después de que el PP haya llamado «pirómana» a la directora general de Protección Civil y Emergencias y exdelegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones, quien ha vuelto a negar que la ayuda del Gobierno llegara tarde a las comunidades autónomas. «La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas», han sido las palabras del vicesecretario de Coordinación Autonómica de los populares, Elías Bendodo, que han encendido aún más la mecha de la gresca política e institucional a cuenta de la gestión y los medios para luchar contra el fuego. Visiblemente molesta por dicha afirmación, Barcones ha comparecido una jornada más ante los medios de comunicación y ha sido contundente al responder que las ayudas solicitadas al Gobierno para sofocar los incendios no han llegado tarde y ha remarcado que «cada uno tendrá que responder de su gestión». Se reafirmaba así en sus declaraciones de este martes, cuando defendió su gestión frente a las críticas de las autonomías gobernadas por el PP. «Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético insultar a cualquier persona que haya estado implicada en las labores de gestión de los incendios a lo largo de estos 11 días», dijo. «Y creo que mi estado físico así lo demuestra. He hecho todo lo habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien (...) De verdad —ha indicado-, y esto ya como una reflexión, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?», reflexionó la política soriana.