Visita teatralizada el domingo a la Ferrería de San Blas, en Sabero

Los actores Manuel Ferrero y Pablo Parra darán vida a los personajes que recorrieron y trabajaron en esta industria, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, dentro de su programación de verano una nueva sesión de sus visitas teatralizadas. Esta actividad tendrá lugar el próximo domingo, día 24 de agosto, con dos pases, a la una y a las cinco de la tarde. La visita tiene un precio de 6 euros por persona y una duración aproximada de una hora. Es necesaria la inscripción previa en el museo. Con estas visitas teatralizadas al MSM, en una atmosfera tan especial como la nave neogótica de la Ferrería de San Blas, descubriremos de la mano de los actores Manuel Ferrero y Pablo Parra a los personajes que recorrieron y trabajaron en este taller de forja y laminación. Se trata de unana oportunidad divertida y especial para empaparse de historia y cultura con las historias contadas de una forma amena y con un toque de humor por unos personajes que serán capaces de trasladarnos a otra época para descubrir cómo se trabajaba en la Ferrería de San Blas o quienes eran sus dueños.