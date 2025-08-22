El albergue de Caboalles de Arriba ya se ha adjudicado tras más de tres años de espera

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Arriba Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Caboalles de Arriba ya adjudicó el arrendamiento el albergue y cafetería ubicado en la citada pedanía, y se espera que para el otoño esté en funcionamiento.

El contrato es privado de arrendamiento por un periodo de cinco años y prorrogable por un periodo máximo de 10 años, con un presupuesto base de 408,02 euros mensuales. Si bien, sobre el precio mensual, excluido el IVA, se podrán aplicar diferentes bonificaciones, como rebajar 50 euros, por ofertar y tener disponibles habitaciones para alojamiento, todos los días del año. Otros 50 euros, por tener un horario ininterrumpido, de 9 a 22 horas, durante todos los días del año. Y otros 50 euros, por la realización de actividades culturales, sociales y turísticas, mínimo dos actividades al trimestre. Mientras que, 100 euros, por ofrecer un menú diario.

Este albergue lleva más de tres años cerrado.