El mastín, en el reino de San Emiliano

San Emiliano se pone sus mejores galas para ser el anfitrión de una de las pruebas del campeonato de León de Mastín 2015. El 24 de agosto, la localidad babiana recibe este evento, que reúne a lo más granado entre la raza de este perro guardián de rebaños, que lo es todo para el pastoreo y el manejo del ganado, del que es vigía, amigo, sostén y arma imprescindible de seguridad. Los ladridos del mastín forman parte de los valles leoneses, así como de ese entorno magistral que ofrece San Emiliano y sus montañas como refugio y sostén de las ganaderías; de la lanar, y también del equino y el vacuno. Por eso la cita de este domingo con el mastín leonés como protagonista amplía el significado y la empatía con el entorno. Un mastín en San Emiliano es un rey en su reino. En el reino del mejor praderío de la provincia leonesa entre montañas y arboleda que han elevado la esfinge del perro leonés a las cotas de popularidad que lo distinguen. Alrededor de medio centenar de ejemplares suelen acudir a estas pruebas de campeonato que puntúan la morfología y la estirpe de los canes, con un repertorio que atesora una aportación ancestral hasta culminar ese perfil tan característico del mastín. Se miden el San Emiliano, con vistas a esos parajes en los que desde tiempo inmemorial se miden a los peligros que acechan a los rebaños que protegen y por los que son capaces de entregar la vida. Todo esto se mide en el concurso al que acuden los mastines y que sumará para el compendio que mide el campeonato de mastín que se desarrolla desde el mes de junio, en Camposagrado, y que concluirá en Mansilla de las Mulas, con la festividad de San Martín, en noviembre. Se valora la capacidad y el porte de los mejores cachorros macho y las mejores cachorros hembras, los mejores cachorros absolutos, de jóvenes machos y hembras, de intermedia de hembras y macho, las mejores parejas, el mejor grupo de cría y el mejor ejemplar absoluto; es el procedimiento de un pulso que eleva la excelemncia del mastín en este concurso que organiza la Sociedda Canina de León; más de una veintena de criadores de mastín, de dentro y fronteras afuera de la provincia leonesa, acuden a esta cita que desde la mañana del domingo convoca en el valle de San Emiliano a los amantes e incondicionales de la raza, además del público en general. El grupo de baile Peña Ubiña complementa la jornada a las 13 horas. El mastín abre en San Emiliano fechas de conmemoración que llevan al día 31 de agosto con otra estirpe regia: el hispano bretón.